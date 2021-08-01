تراند الفن: بالفيديو| مستشار المفتي يوضح هل أذكار ختم الصلاة تجب بعد الانتهاء منها مباشرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتب- محمد قادوس:

تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، سؤالًا من شخص يقول: هل يجب قراءة أذكار الصلاة بعد الانتهاء منها مباشرة؟

في رده، قال مستشار المفتي إنه لا يوجد شيء اسمه يجب، وكون ان الإنسان يذكر بعد الصلاة فهو سُنة عن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- ومندوب.

وأضاف عاشور، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، أن الأذكار هي التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وأن يختم الإنسان بقول” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

وأوضح مستشار المفتي أن هذا ليس واجبا لكنه سُنة ومن فعلها يأخذ أجرا، ومن لم يفعلها لا يوجد شيء عليه.

واكد عاشور أن الأفضل والأولى ان يفعلها الانسان بعد الصلاة مباشرة، والذكر بعد الصلاة شيء طيب وجميل وهو سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: أذكار ما بعد الصلاة هل تقال في السر أم في الجهر؟

وعبر صفحتها الرئيسية بـ”فيسبوك”، أجابت أمانة الفتوى بالدار، بأن الأمر فيه سعة، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم.. [النساء: 103]، منوها في ذلك بأن المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ.

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، قد دعا إلى عدم اليأس والخوف إلا من الله (تعالى)، فإن الحياة لا معنى لها إلا بالله، ولا طعم لها إلا مع الله، مستشهدا بقول الله: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ.. [البقرة : 152].

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