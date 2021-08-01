تراند الفن: قمر الحفش وشهب البرشاويات.. 6 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل 6 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر أغسطس الجاري.

واستعرض تادرس، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أهم هذه الظواهر، وتبدأ أولاها غدا الاثنين الموافق 2 أغسطس بظاهرة زحل في المقابلة مع الشمس، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 22 من نفس الشهر باكتمال القمر (بدر أغسطس).

2 أغسطس:

زحل في المقابلة مع الشمس، حيث يكون زحل ذو الحلقات في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وحلقاته وأقماره.

8 أغسطس:

القمر الجديد (محاق أغسطس)، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

11 أغسطس:

اقتران القمر والزهرة، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود هلال القمر وكوكب الزهرة متجاوران في السماء) باتجاه الغرب في حدود الساعة السابعة مساء بعد غروب الشمس حتى غروبهما أيضا في الثامنة والنصف تقريبا.

12 أغسطس:

زخة شهب البرشاويات، وهي أفضل زخات الشهب السنوية التي ينتظرها الهواة في جميع أنحاء العالم، حيث يصل عددها إلى 60 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي بواسطة دخول مخلفات المذنب Swift-Tuttle، الذي تم اكتشافه عام 1862.

وتستمر هذه الشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس، ويبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 أغسطس وصباح 13 أغسطس، وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة فرساوس، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

19 أغسطس:

كوكب المشتري في المقابلة مع الشمس، حيث يكون كوكب المشتري العملاق في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، ويضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام، وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب المشتري وأقماره الأربعة الشهيرة.

22 أغسطس:

اكتمال القمر (بدر أغسطس)، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 حتى 23 أغسطس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

أما وقت البدر الكامل فسيكون في 22 أغسطس، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.7%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الحفش لأن هذا الوقت من العام يسهل صيد سمك الحفش الكبير في البحيرات العظمى.

ويمكن ملاحظة وجود القمر وكوكب زحل يتجاوران في السماء يوم 21 أغسطس بعد غروب الشمس وحتى الثالثة و45 دقيقة فجر اليوم التالي، وكذلك القمر وكوكب المشتري يتجاوران في السماء يوم 22 أغسطس وحتى قبيل شروق الشمس فجر اليوم التالي.

جدير بالذكر، أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.