تراند الفن: “مصر بلد الأبطال”.. شقيقة حسونة توضح لمصراوي.. كيف تم تجنيس فارس لقطر؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتبت- منة عمر:

رافعًا العلم القطري على منصات التتويج، لفت الرباع فارس حسونة الأنظار إليه بعدما منح قطر أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية، من خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال وزن 96 كجم في “طوكيو 2020”.

وسجل فارس حسونة رقما قياسيا أولمبيا، 225 كجم، في منافسات النتر وحاول أن يسجل رقما قياسيا عالميا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كجم، لكنه أخفق.

وسجل الباخ 177 كجم في منافسات الخطف و225 كجم في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كجم وهو رقم قياسي أولمبي أيضا.

حسونة، لاعب مصري الأصل، فكيف تم تجنسيه لقطر وماهي الأسباب؟

مصراوي، تواصل مع بسمة حسونة شقيقة الرباع فارس لمعرفة أسباب تجنسيه ولماذا يلعب باسم قطر؟

قالت بسمة: “فارس لم يسبق له اللعب باسم مصر قط، فمنذ صغره وهو مع والدي في قطر الذي بدأ تجهيزه ليصبح بطلا”.

وأضافت شقيقة الرباع الذهبي: “والدي كان مدربا للمنتخب للمصري، وبسبب خلافات مع اتحاد اللعبة ترك منصبه وتوجه لتدريب عدة منتخبات عربية أخرى مثل السعودية، الإمارات ثم قطر”.

وتابعت: “فارس تواجد مع والدي، وخاض دراسته في قطر، والمسئولين هنا (في قطر) وجدوا فيه مواصفات بطل مميز، لذلك طالبوا أن يلعب باسمهم وحينها وافق والدي.. قطر تدعم الرياضة والرياضيين وليس الكرة فقط”.

وواصلت: “سبق لفارس المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكان أصغر اللاعبين مشاركة في الألعاب الفردية، لم يحقق ميدالية لكنه ظهر بأداء مميز”.

وأكملت: “احنا مصريين، ولا نحمل التقصير لأي مسئول، مصر بلد الأبطال، لكن الدعم المادي والمساندة هو من يصنع الأبطال أصحاب الميداليات”.

وبسؤالها عن سبب موافقة الوالد على تجنيس فارس، هل بسبب الخلافات بينه وبين الاتحاد أم لصناعة بطل أولمبي، قالت: “في البداية كان بسبب الخلافات مع اتحاد اللعبة (بابا سابلهم البلد)”.

وأتمت حديثها قائلة: “الناس بتقول فارس القطري (من أصول مصرية) ودي حاجة هانفضل طول عمرنا نتشرف بيها”.