تراند الفن: هالة صدقي تحيي ذكرى رحيل والدتها

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:
أحيت الفنانة هالة صدقي، ذكرى رحيل والدتها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: “زي النهاردة ست الستات وجميلة الجميلات راحت مني، بس بما إني متأكدة إنها في أحسن مكان فأنا سعيدة لها، بس وحشتني قوي، الله يرحمك يا أجمل أم”.
من ناحية أخرى، شاركت هالة صدقي في بطولة الجزء الأول من مسلسل “ليه لأ” الذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحا كبيرا.
والمسلسل بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، عمر السعيد، ناردين فرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.