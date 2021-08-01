تراند الفن: باكستان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة

إسلام آباد – (د ب ا):

أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الأحد تسجيل 5026 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجلها منذ نحو الرابع من أبريل الماضي. ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 422 حالة. ​

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