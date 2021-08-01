تراند الفن: إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها وتروي قصتها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة:
روّت الفنانة إيمي طلعت زكريا، قصة صورة لوالدها الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي 2020، بعد تعرضه لأزمة صحية.
ونشرت إيمي، صورة نادرة لوالدها في فترة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “قصة صورة.. بابا كان دائما بيحكيلي عن ذكرياته وعن قد إيه الواحد كل ما بيكبر بيفقد الشغف للأشياء اللي حواليه، مكنتش ببقى فاهمة كلامه لغاية لما كبرت وبقيت أحس ده”.
وأضافت: “الصورة دي مثلا وهو صغير كان قد إيه فرحان إنهم بقى عندهم تليفزيون وقرر وقتها أنه يتصور جنبه وهو فرحان أوي، كل ما بنكبر انبهارنا بالأشياء بيقل، ربنا يرحمك يا نور عينيه”.
ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضه لأزمة صحية.
يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته النجوم: دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.
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