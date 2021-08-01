تراند الفن: الأحمر يتحدث عن طموحات يد مصر في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - د ب أ:

أكد أحمد الأحمر نجم المنتخب المصري لكرة اليد أن فريقه حقق جزءا كبيرا من هدفه حتى الآن في مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) ولكنه ما زالت أمامه رغبة في استغلال إمكانياته للتقدم أكثر في المسابقة.

وواصل المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) انتصاراته في الأولمبياد بالفوز على نظيره البحريني 30 / 20 اليوم الأحد في الجولة الخامسة الأخيرة من مباريات الفريق بالدور الأول (دور المجموعات).

والفوز هو الرابع للفريق الذي ضمن المركز الثاني في مجموعته كما ضمن التأهل قبل مباراة اليوم وذلك بعد فوزه على السويد في المباراة الماضية.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “المنتخب البحريني فريق قوي ولكن فريقنا قدم واحدة من أفضل المشاركات في الدور الأول بدورات الألعاب الأولمبية. حصدنا ثماني نقاط من المباريات الخمسة وهذا ليس أمرا سهلا… والفوز بفارق عشرة أهداف لا يعني أن المنتخب البحريني فريق ضعيف لأن الفريقين خاضا المباراة بعد حسم تأهلهما”.

وأوضح : “فوز اليابان على البرتغال اليوم حسم تأهل البحرين إلى الدور الثاني (دور الثمانية) وفريقنا بدوره حسم التأهل من خلال الفوز على السويد في الجولة الماضية وضمنا المركز الثاني سواء فزنا أو خسرنا اليوم”.

وأشار : “الحمد لله، حققنا جزاء كبيرا من هدفنا، ولدينا فرصة الآن لمزيد من التقدم في هذه المسابقة فلدينا منتخب قوي وإمكانيات جيدة”.

وأضاف : “قد نواجه المنتخب الألماني في دور الثمانية وهي مباراة ليست سهلة خاصة أن فرق المجموعة الأخرى متكافئة بشكل كبير. وحتى تتقدم إلى الأمام لابد من مواجهة فرق كبيرة. قدمنا عرضا قويا أمام كل من السويد والبرتغال وهما من ممثلي أوروبا أيضا ومستواهما يقترب من الفرق الكبيرة فالمنتخب السويدي سبق له الفوز بالمركز الثاني على مستوى العالم ونجحنا في الفوز عليهما”.

وأكد الأحمر : “شاهدنا مباراتين للمنتخب الألماني وسبق لنا أن لعبنا مع هذا الفريق وديا قبل المشاركة في الأولمبياد وخسرنا بفارق هدفين ولكننا كنا نعاني وقتها من بعض الضغوط”.

ولدى سؤاله عن خبرته الكبيرة وإمكانية مشاركته في الأولمبياد القادم عام 2024، قال الأحمر: “أعتقد أنه أمر صعب. وقد يكون الأولمبياد الحالي هو آخر بطولة لي وأتمنى الفوز فيه بميدالية”.