تراند الفن: الهند تسجل 41 ألفا و 831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:11 صباحاً - أدمن 37 دقيقة مضت عرب وعالم 15 زيارة
نيودلهي – (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 41 ألفا و 831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 31 مليونا و 655 ألفا و 824 حالة.
ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 541 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 424 ألفا و 384 حالة.
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