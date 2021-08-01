تراند الفن: هكذا هنأ رامز جلال شقيقه ياسر جلال بعد طرح برومو مسلسل “الديب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:11 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص الفنان رامز جلال، على تقديم التهنئة لشقيقه النجم ياسر جلال، بعد طرح البرومو التشويقي لمسلسله “الديب” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكتب جلال، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “ألف ألف ألف مبروك يا غالي.. ويارب دايما في نجاح وتألق اللهم أمين يارب.. الديب”.

وطرحت شركة “سينرجي”، مساء السبت، البرومو التشويقي لمسلسل “الديب” للنجم ياسر جلال، مصحوبا بتعليق: “مسلسل الديب.. قريباً.. بطولة ياسر جلال.. إخراج أحمد نادر جلال”.

ويظهر ياسر جلال في البرومو وهو جالس على كرسي، قبل أن يتحول لذئب.

ومن المقرر عرض المسلسل في 8 حلقات فقط.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل “ضل راجل” في رمضان الماضي، بطولة النجوم، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.