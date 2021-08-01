تراند الفن: ما مصير القوانين المؤجلة بعد فض دور الانعقاد الأول للبرلمان؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:11 صباحاً - كتب- نشأت علي:

أثار إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بفض دور الانعقاد الأول للمجلس التشريعي، الثلاثاء الماضي، العديد من التساؤلات حول موقف مشروعات القوانين المؤجلة، ومدى إمكانية عرضها على البرلمان مرة أخرى.

ويرصد “مصراوي” عددًا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم عمل اللجنة وتجيب على السؤال المتعلق بشأن موقف القوانين المؤجلة، أو تلك المقدمة من بعض النواب حيث نصت اللائحة على الآتي:

المادة 192: تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار في نظرها كتابة من رئيس المجلس أحد الأعضاء، وأيده في طلبه عشرة أعضاء على الأقل.

المادة 193: الاقتراحات بقوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقًا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته.

المادة 194: تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال 30 يومًا من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

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