تراند الفن: ​بشرط جديد.. بدء صرف السلع التموينية لشهر أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:11 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت أخبار مصر 15 زيارة

كتب- محمد سامي: أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 24 لسنة 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين اعتبارًا من اليوم الأحد الأول من أغسطس، وهي صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر عن عدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة. كما تضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.

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