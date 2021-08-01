نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده ماركت Panda market على الشكولاتات وخصم يصل إلى 70% وعروض أخرى متعددة من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف ننقل لكم عملاء بنده الكرام من خلال هذه المقالة خصومات، وعروض بنده العديدة على أفضل أنواع الشكولاتات والسناكس المتوفرة في جميع فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية بجميع مدنها، حيث يقدم الهايبر Panda تخفيضات مميزة بشكل مستمر عبر مجله بنده، وموقع بندة، وبنده اون لاين، كل هذا وأكثر ينقله لكم يومياً موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية على الشكولاتات Panda

يتوفر في فروع هايبر بنده خصومات متعددة على جميع أنواع الشكولاتات المميزة من بنده، ومنها خصم خاص على سعر: عبوات السكر الناعم، والخشم من ماركة الأسرة Al osra، وكذلك يوجد أيضاً لدى الهايبر خصم مميز على سعر شوربة الشعرية المقلية سريعة التحضير من ماركة اندومي Indomie العبوة الصغيرة بنكهاته المختلفة، وخصم على سعر نفس المنتج ولكن العبوات الأكبر حجماً، وكذلك يتوفر تخفيض قوى من بندة على سعرالحجم الاقتصادي (خمسة كيلو) من السكر الخشن من ماركة زيادة.

عروض بنده بصفحة واحدة Panda online

نستكمل مع حضراتكم أقوى الخصومات المقدمة من بنده ماركت على: الأشكال المختلفة من مكرونة قودي Godi، وكذلك خصم ممتاز من بنده على سعر تويست وشيدر من شوبرايت Shoprite، وكذلك يتوفر خصومات عديدة على أسعار شوكولاتة بريك تيفاني Break Tevany، وخصم مميز من هايبر بنده على سعر شكولاتة ريتر سبورت Ritter sport بنكهاتها المتعددة، وكذلك خصومات عديدة من هايبر بنده على عبوات بسكويت ورنيلي Wernli.

عروض بنده اليوم Hyper Panda

وكذلك يتوفر لدى الهايبر بجميع فروعه بالمملكة خصم على سعر ويفر ريكو Rico، وخصم مميز على سعر بسكويت دايجيستيف بالشكولاتة من مكفيتز Mcvities، وخصم آخر على سعر بسكويت الشكولاتة من مالتيزرس Maltesers، وخصم آخر مميز أيضاً على عبوات جميع أنواع بسكويت دايجيستيف العبوات الصغيرة، وخصومات على أسعار بتر كوكيز من أمريكانا Americana، وخصومات مميزة على سعر حلاوة الكراميل الحافل، وعلى أسعر عبوات علبة كوكيز الزبدة من تيفاني Tevani، وخصم على سعر بسكويت البندق، والكاكاو من كابريس Caprice، وعلى سعر كوكيز ريليش مميز المذاق.