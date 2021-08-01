تراند الفن: المؤشرات السبعة لاحتمال المعاناة من حصوات الكلى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - تُعرف حصوات الكلى بأنها أجسام صلبة تتكون من مواد كيميائية في البول. وهناك العديد من الأنواع، ولكن جميع أعراضها متشابهة، ويمكن أن تكون مزعجة للغاية.

وتعد الكلى أعضاء بحجم قبضة اليد تتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم. وتنظف الكلى السليمة الفضلات من الدم وتزيلها من البول. وتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم، وفق ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

وهناك عدد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية إصابتك بحصوات الكلى.

ويلعب النظام الغذائي أيضا دورا في تكوين حصوات الكلى، ووجد أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تزيد من الإصابة بحصوات الكلى.

ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك، إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى: السمنة وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

ما هي أعراض حصى الكلى؟

وفقا لـ NHS، تشمل أعراض حصوات الكلى ما يلي:

• ألم في جانب البطن أو الفخذ – قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين.

• حرارة عالية.

• الشعور بالتعرق.

• الألم الشديد الذي يأتي ويذهب.

• الشعور بالغثيان أو القيء.

• دم في البول.

• عدوى البول.

وفي بعض الحالات، يمكن لحصوات الكلى أن تسد الحالب، وهو أنبوب يربط الكلى بالمثانة، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الكلى.

وتتشابه أعراض عدوى الكلى مع أعراض حصوات الكلى، ولكنها قد تشمل أيضا:

• حرارة عالية.

• قشعريرة ورجفة.

• الشعور بالضعف الشديد أو التعب.

• إسهال.

• عكر البول مع رائحة كريهة.