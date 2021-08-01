تراند الفن: هاني سلامة يخضع لجلسة تصوير صيفية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - أدمن ‏43 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي خضع الفنان هاني سلامة، لجلسة تصوير جديدة، شارك جمهوره ومتابعيه صورا منها. ونشر سلامة، الصور عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وظهر خلالها بإطلالة صيفية في الحديقة. يذكر أن آخر أعمال هاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض” والذي عُرض في رمضان 2021، مع النجوم: دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم. “بين السما والأرض” سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

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