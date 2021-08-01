تراند الفن: أفضل الطرق للتعامل مع ألم الأسنان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:19 صباحاً - بادئ ذي بدء، إن العلاج الأكثر فعالية لألم الأسنان هو الذهاب إلى طبيب الأسنان. ولكن إذا لم تتمكن من زيارة طبيب الأسنان لسبب ما، يتحدث موقع thehealthsite عن بعض الأساليب المثبتة علميًا.

مسكنات الآلام: مسكنات الألم لها التأثير المطلوب في بعض الحالات. لقد عمل الباراسيتامول بشكل جيد، لكن مشتقات الديكلوفيناك الأكثر استهدافًا لألم الأسنان أفضل، وفق ما ذكر موقع “سبوتنيك”.

زيت القرنفل: علاج منزلي فعال لألم الأسنان. بلل قطعة قطن بزيت القرنفل وضعها على المكان الذي ينبض فيه الألم. يعمل القرنفل بشكل جيد على ضروس العقل.

كمادات الثلج: بالنسبة لإصابات الأسنان أو الوجه ومظاهر الوذمة والنزيف، فإن كمادات الثلج لا تخفف الألم فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل مستوى الالتهاب. مرة أخرى، إذا كانت الإصابة خطيرة، فهذا إجراء مؤقت فقط حتى تصل إلى الطبيب.

الشطف بالماء المالح: إذا فشلت جميع الطرق المذكورة أعلاه، أضف بعض الملح إلى الماء واشطف فمك. من المهم أن يكون الماء دافئًا.

خيط تنظيف الاسنان: غالبًا ما يحدث ألم الأسنان بسبب دخول الطعام إلى المساحات المفتوحة بين الأسنان. لإزالة الطعام من هناك، استخدم جهاز الري، وإذا لم يكن لديك هذا الجهاز، فاستخدم خيط تنظيف الأسنان أو المسواك.

معاجين للأسنان الحساسة: يمكن تقليل الحساسية الحادة لدرجات الحرارة القصوى مؤقتًا باستخدام معجون أسنان خاص. من المهم تركها على أسنانك لبضع دقائق، بدلاً من غسلها بالفرشاة على الفور وعدم شطفها بالماء.