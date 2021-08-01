تراند الفن: منيع يخسر في المصارعة الرومانية بالأولمبياد

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:18 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 19 زيارة
القاهرة مصراوي:
خسر المصارع المصري عبد اللطيف منيع اللقاء الذي جمعه مع الروسي سيرجي سيمينوف اليوم، الأحد، بنتيجة 3-1، ضمن مواجهات دور الـ16 للعبة المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو.
وأقيمت المواجهة ضمن منافسات وزن 130 كجم في البطولة الأولمبية المقامة حاليًا في اليابان.
وينتظر منيع وصول اللاعب الروسي إلى المباراة النهائية في الأولمبياد من أجل المنافسة على الميدالية البرونزية عن طريق منافسات الترضية.
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