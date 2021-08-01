تراند الفن: خسارة هيثم محمود في دور الـ16 للمصارعة بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:18 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 5 زيارة

القاهرة – مصراوي: خسر المصارع المصري هيثم محمود اللقاء الذي جمعه مع الروسي سيرجي إميلين بنتيجة 7-6، ضمن منافسات دور الـ16 للمصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو. وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لمصارعي مصر اليوم، الأحد، بعدما خسرت سمر حمزة أمام الروسية ناتاليا فوروبيفا، بينما سقط عبد اللطيف منيع أمام الروسي أيضًا سيرجي سيمينوف. ويحتاج هيثم محمود لوصول إميلين إلى المباراة النهائية من منافسات زون 60 كجم في المصارعة بالأولمبياد، من أجل المنافسة على ميدالية برونزية عن طريق مباريات الترضية.

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