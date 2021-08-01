تراند الفن: الأحد.. استكمال محاكمة 11 متهمًا بـ “خلية المرابطون 2” الإرهابية

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:15 صباحاً - أدمن 47 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة
كتب – طارق سمير:
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، في القضية المعروفة بـ “المرابطون 2”.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
وجاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة “المرابطون” التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
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