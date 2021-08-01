تراند الفن: “قوى عاملة النواب” تكشف موعد مناقشة قانون العمل

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:15 صباحاً - أدمن 55 دقيقة مضت أخبار مصر 18 زيارة
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المرتقب أن يناقش قانون العمل ضمن أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، على أن يكون ضمن أولويات اللجنة حال إحالة القانون إليها.
وأوضحت سولاف في تصريحات خاصة، أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في قانون العمل، مشيرة إلى أنه ضمن حزمة القوانين التي أحيلت لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ قانون العمل الجديد، بعدما أحال مجلس النواب مشروع القانون إليها.
يذكر أن القانون ذاته سبق أن تمت مناقشته في مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة في فصله التشريعي الأول الماضي، إلا أنه لم يقر بشكل نهائي وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.