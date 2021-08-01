تراند الفن: بلينكن ولابيد يبحثان الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - واشنطن – (د ب أ)
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد الهجوم على ناقلة نفط بالقرب من سلطنة عمان، وفقًا لما ذكره موقع “والا نيوز” عن مسؤولين إسرائيليين لم يكشف عنهم.
كما شدد لابيد على الحاجة إلى رد دولي قوي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وانتقدت إسرائيل إيران عقب الهجوم، وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، في تغريدة في ساعة متأخرة ليلة الجمعة: “إيران لاتمثل مشكلة لإسرائيل فحسب، بل هي مصدر الإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يلحق بنا الأذى جميعا”.
ويبدو أن الهجوم نفذته طائرات إيرانية مسيرة، بحسب تقرير أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مصادر إسرائيلية.
كانت وكالة بلومبرج ذكرت الجمعة أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم في بحر العرب، قبالة سواحل عمان، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقهما.
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