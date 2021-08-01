تراند الفن: ننشر حركة تنقلات ضباط مباحث القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - علاء عمران

أجرى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حركة تنقلات رؤساء قطاع المباحث ، وشملت الحركة تولي العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة خلفا للعميد طه فوده الذي تولي منصب رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة خلفا للواء حازم الدربي الذي تولي مدير مباحث الجنائية بالقاهرة.

وتم تجديد الثقة للعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة ، والعميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة ، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الحديدة.

كما تم تعيين العميد عماد ابو ستيت مدير مباحث الآداب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تم تجديد الثقة للعميد وائل نصار مدير مباحث المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تولى العميد محمد عاكف مدير مباحث الأموال العامة خلفا للواء عبدالعزيز سليم الذي تولى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تصعيد اللواء حازم الدربي مديرا للمباحث الجنائية بالقاهرة، ونقل اللواء محمد رجائي من مباحث التموين بالقاهرة للعمل نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة.

كما تم تعيين اللواء عبد العزيز سليم نائب أول مدير مباحث القاهرة ، واللواء محمد الشرقاوي نائب ثان لمدير المباحث، وتم تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مدير العمليات بالقاهرة، كما تم تصعيد اللواء محمد عبدالله النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حيث تولى مدير المباحث الجنائية بالإدارة العامة.

وكان جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة فى اللواء أشرف الجندى مدير لأمن القاهرة واللواء نبيل سليم مديرا لمباحث العاصمة واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة السنوية لتنقلات الضباط وضابطات الشرطة.