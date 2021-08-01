تراند الفن: الصفاقسي: علي معلول وعدنا بالعودة والاعتزال معنا.. لكن لو أراده الأهلي فهو فخر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - كتب – أحمد شريف:

أكد غازي الغرايري المشرف العام لنادي الصفاقسي التونسي، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي حاليًا سبق وأن وعد مسؤولي فريقه السابق بالعودة والاعتزال في صفوفه.

وأشار الغرايري في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الأهلي والزمالك لم يتقدما بأي عروض خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع فراس شواط مهاجم الفريق.

وقال الغرايري: “الأهلي والزمالك لم يتقدما بعروض رسمية للتعاقد مع فراس شواط”.

وأكمل: لا مانع لدينا في التفاوض لبيعه لو وصلنا عروض رسمية، فهو مهاجم دولي وسنه صغير”.

وأضاف: “علي معلول وعدنا من قبل بالعودة للصفاقسي والاعتزال في صفوفه”.

واختتم: “لكن لو أراد الأهلي الاستفادة منه ككادر إداري فله كامل الحق، وسواء استمر أو عاد لنا فهو يستحق ذلك ومسيرته مليئة بالفخر”.