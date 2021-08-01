تراند الفن: فهد زيد وشهد الشمري يستقبلان مولودتهما الأولى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:

استقبل الفنان العراقي فهد زيد، وزوجته الإعلامية شهد الشمري، مولودتهما الأولى، التي أطلقا عليها اسم “ناي”.

ونشر زيد عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” صورة له وهو يحمل طفلته بين يديه، بعدما ظهر مرتدياً ملابس المستشفى، وتغزل بها قائلًا: “هذه أول مرة ألمس واستشعر الفرح بين يدي أنتي أجمل إضافة لعالمي ابنتي (ناي)”.

وكتب عبر خاصية “استوري”: “بنت روحي أم ناي، ألف حمد الله على سلامتك”.

فى نفس السياق حرصت شهد الشمري على توثيق لحظات ولادتها واستقبال مولودتها “ناي” داخل غرفة الولادة، والتي برزت فيها لحظات القلق والتوتر والبكاء من الفرحة عن سماع صوت المولودة وسط حضور زوجها والأهل والأقارب.

يذكر أن فهد زيد، فاجأ جمهوره بخبر زواجه من الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري، في منتصف فبراير 2020.