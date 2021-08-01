تراند الفن: ضبط شخص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية قيام (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة نقل بدائرة القسم ، وعثر بحوزته على ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 21 كيلو جرام داخل مخبأ سرى بالسيارة المشار إليها – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، والسيارة لترويج وبيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.