تراند الفن: “صديقة وأخت”.. بدرية طلبة تنعي انتصار الشراح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة بدرية طلبة، الفنانة الكويتية انتصار الشراح، التي رحلت يوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت بدرية صورة الشراح، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “البقاء لله في الصديقة والأخت انتصار الشراح.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوفيت يوم السبت، الفنانة الكويتية انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات لندن.

وكانت انتصار الشراح، قد تعرضت لأزمات صحية خلال الفترة الأخيرة، أجرت على إثرها عملية جراحية في الأمعاء.

جدير بالذكر أن انتصار الشراح، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية “باي باي لندن”، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها التي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التربع بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: “مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات” وغيرها.