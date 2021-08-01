تراند الفن: جازان.. إعصار قمعي «تورنادو» في جزيرة فرسان (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - شهدت جزيرة فرسان بمنطقة جازان، أمس السبت، ظاهرة جوية نادرة تمثلت في تكون إعصار قمعي “تورنادو”.

وعلق د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، على هذه الظاهرة بقوله “ظاهرة جوية نادرة تشكلت اليوم في جزر فرسان بمنطقة ⁧جازان⁩، حيث تشكل إعصار قمعي⁩ (تورنادو)”.

وأضاف د. عبدالله المسند “ومن أجل أن يتشكل يتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان الأكثر حظا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الإكتمال … هذا والله أعلم”.

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