تراند الفن: هل وجود الكلاب في البيت تَمنع من تلاوة القرآن؟ «الخضير» يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تلاوة القرآن في البيت الذي يوجد فيه كلب.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد فيه “هل وجود الكلاب -أعزكم الله- في البيت تَمنع من تلاوة القرآن؟”.

وأجاب الشيخ بقوله “لا تمنع من تلاوة القرآن، وكأن السائل أشكل عليه أن وجودَ الكلب منع من دخول جبريل –عليه السلام- بيتَ النبي -عليه الصلاة والسلام- [مسلم: 2104]، فجبريل –عليه السلام- امتنع مِن دخول بيت النبي -عليه الصلاة والسلام- لوجود كلب، فالذي يمتنع بسبب الكلاب هو دخول الملائكة، أما تلاوة القرآن فالقرآن يُتلى”.

وتابع الشيخ الخضير “وجود الكلاب في البيوت مِن غير ما استثني من كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الغنم والماشية محرم، فاقتناء الكلاب لغير الأغراض الثلاثة المستثناة محرم وينقص من أجر المقتني في كل يوم قيراط، ووجود الكلاب شائع وذائع في أوساط الكفار، ويتباهون بها، ومع الأسف أن هذه العادة السيئة سَرَت بين بعض فئات المسلمين، وينقص من أجر المقتني كل يوم قيراط، ثم ما النتيجة؟! كلب، من أخس الحيوانات وأقذرها! لكنه التقليد «لتتبعنَّ سَنَنَ مَن كان قبلكم، شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع» [البخاري: 3456]، صدق -عليه الصلاة والسلام-“.

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