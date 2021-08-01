تراند الفن: الأثقال: قطر أنفقت على حسونة ما ننفقه على فرق.. ولدينا كنز مواهب غير مستغل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - كتب – أحمد شريف:

أكد محمود محجوب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، أن فارس حسونة الذي توج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 تحت العلم القطري، لم يسبق له اللعب باسم مصر.

وأشار محجوب في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن حسونة وُفرت له إمكانيات مادية غير محدود في قطر للتتويج الأولمبي، بعكس ما يحدث في مصر، حسبما وصف.

وقال محجوب: “فارس حسونة لم يلعب باسم مصر من قبل في أي مرحلة سنية، هو مع والده خارج البلاد، حالته تشبه كثيرًا حالة حسين ياسر المحمدي الذي لعب كرة القدم لمنتخب قطر”.

وأكمل: “حسونة هو اللاعب الوحيد في رفع الأثقال في قطر، ويقومون بصرف مبالغ كبيرة جدًا عليه تعادل ما يُصرف على منتخبات في مصر، فماذا كان بإمكاني أن أقول له عند تجنسيه؟!”.

وأضاف: “تتويج حسونة يعني أن مصر بها كنز كبير جدًا من المواهب، ونحن لا نستطيع استغلال هذا الكنز في حين أن كل دولة تهتم بالألعاب المميزة لديها لحصد ميداليات أولمبية”.

واختتم: “نحن في مصر متوفر لنا إمكانيات محدودة جدًا، وعندما توفرت لنا حققنا إنجازًا رائعًا في أولمبياد ريو دي جانيرو، لكن عندما ننجح تزداد المشاكل أمامنا ويقومون بسن السكاكين”.