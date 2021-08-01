تراند الفن: النشرة الدينية| بالفيديو| داعية: الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره.. وهل يأثم المريض حينما يتأوّه؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - كتب – محمد قادوس: يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس السبت. تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: داعية يوضح كيف يكون التغافل من أخلاق الاسلام الأزهر للفتوى يوضح معنى حديث “طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الإِسْلَامِ، أعمل كوافيرة فما حكم تهذيب الحواجب؟.. وأمين الفتوى: “شوفي شغلك” بالفيديو| داعيه: الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره.. وهذا جزاء الإخلاص هل يأثم المريض حينما يتأوّه؟.. عاشور: ما كان بالطبع فالشرع يهذبه ولا منها “ألا تخالفَ دليلًا شرعيًّا”.. الأزهر للفتوى: عادة الناس مُحكَّمة

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