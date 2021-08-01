تراند الفن: خبراء أمريكيون: معدل الفقر في الولايات المتحدة قد ينخفض بشكل قياسي عام 2021

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - أدمن 29 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
واشنطن – (أ ش أ):
قال خبراء أمريكيون إن معدل الفقر في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بشكل قياسي خلال العام الجاري.
وأوضح الخبراء – حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ – أن الدافع وراء هذا الانخفاض ستكون الإغاثة الفيدرالية التي قررتها السلطات في الولايات المتحدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أوائل العام الماضي.
وقال المعهد الحضري الأمريكي – الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له – إن معدل الفقر في الولايات المتحدة هذا العام؛ سينخفض إلى النصف مقارنة بعام 2018 حينما بلغ 13.9%.
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