تراند الفن: خبراء أمريكيون: معدل الفقر في الولايات المتحدة قد ينخفض بشكل قياسي عام 2021

واشنطن – (أ ش أ):

قال خبراء أمريكيون إن معدل الفقر في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بشكل قياسي خلال العام الجاري.

وأوضح الخبراء – حسبما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ – أن الدافع وراء هذا الانخفاض ستكون الإغاثة الفيدرالية التي قررتها السلطات في الولايات المتحدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أوائل العام الماضي.

وقال المعهد الحضري الأمريكي – الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له – إن معدل الفقر في الولايات المتحدة هذا العام؛ سينخفض إلى النصف مقارنة بعام 2018 حينما بلغ 13.9%.