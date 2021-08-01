تراند الفن: نقابة المهندسين توقع برتوكول مع شركة سيمنز لتدريب الأعضاء وإنشاء 4 معامل بالنقابات الفرعية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتب- محمد عبدالناصر:

وقع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين والشركة في مجال تدريب المهندسين.

وأكد نقيب المهندسين خلال توقيع البرتوكول مساء اليوم السبت، أن النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتاهيل لسوق العمل وزياده كفاءه المهندسين.

وقال، البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس المصري مهنيا وعلميا وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال شركة سيمنز العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجالات التكنولوجيا والطاقة ولما لهم من خبرات كبيره واسهامات فعاله في ملف الطاقه بمصر مشيرا إلى أن التدريب سيشمل مجالات التحول الرقمي والتحكم الالي والتقنيات الحديثه لصناعات الروبوت والصناعات التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة فيما يعرف بالثوره الصناعيه الرابعه وهذه الأنشطة الرئيسية والتي تمثل مستقبل الصناعة المصرية.

وأضاف نقيب المهندسين، البروتوكول يتضمن انشاء شركة سيمنس 4 معامل تدريب في 4 نقابات فرعية للمهندسين بالاضافه للنقابه العامه وقررنا أن تكون البداية بنقابات الصعيد وذلك لتتوائم مع مبادرة السيد الرئيس لمشروع حياة كريمة التي تبنت تنمية وتطوير القري ومحافظات الصعيد التي ظلت مهمشة ومهملة لسنوات طويلة.

واوضح نقيب المهندسين أن تدريب سيمنز للمهندسين سيبدأ فورا، وستتولى الشركة توفير أماكن تدريب للمهندسين لحين تشييد معامل التدريب في النقابة ، مؤكدا أن الشركة تمتلك من الخبرات ما يمكنها من تدريب المهندسين تدريبا متميزا على أحدث التكنولوجيا.

وقال المهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر عقب توقيع البروتوكول، إن الشركة يسعدها ويشرفها التعاون مع نقابة المهندسين في المجالات المختلفة”.

واضاف ” يسعدنا تدريب المهندسين المصريين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، وتكنولوجيا المدن الذكية” مشيرا إلى أن شركة سيمنز العالمية تعمل في مصر منذ 110 عاما، ولها سجل عمل مشرف ، وحاليا تشييد مركز التحكم الإقليمي للكهرباء في العاصمة الإدارية ، كما شاركت في تطوير نفق أحمد حمدي ، وتدرس مع الحكومة المصرية مشروع القطار السريع لتقتحم العمل في مجال النقل جنبا إلى جنب مع مجال الطاقة.

وأوضج ” الباجوري أن 95% من العاملين بشركة سيمنز مصريين مدربين على أعلى مستوي.