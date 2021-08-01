تراند الفن: الجزائر: نأمل أن نكون جزءًا من الحل للتوصل لاتفاق لأزمة سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - القاهرة – (د ب أ)

قال وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن علاقات مصر وإثيوبيا والسودان تمر بمرحلة دقيقة ومن المهم التوصل لاتفاق بينهما فى ملف المياه.

وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تكون الجزائر جزءا من الحل فى المشكلات التى تتعرض لها الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وعلي رأسها مشكلة سد النهضة.

جاءت تصريحات لعمامرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم السبت في القاهرة.

وأكد وزير خارجية الجزائر أن قضية سد النهضة عالمية وتنال اهتمام المجموعة الدولية.

وبخصوص الأحداث في تونس، شدد وزير الخارجية الجزائري على أن ما يحدث فى تونس شأن داخلي ونحترم سيادتها ونتضامن معها.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري: “ندعم تونس من أجل وضع مسيرة مؤسساتها علي المسار الصحيح”.