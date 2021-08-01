تراند الفن: توقعات الأبراج اليوم 1-8-2021: تحذير للثور.. ويوم غير جيد للسرطان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. “لايف ستايل مصراوي” يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب”Horoscop”.

برج الحمل

قد تعاني من اضطرابات في الوزن، لذا عليك ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

برج الثور

الحظ قد لا يحالفك اليوم في اتخاذ خطوة جديدة في حياتك، فكن حذرًا.

برج الجوزاء

تشعر بالتفائل والارتياح خاصة على الجانب العاطفي والمالي.

برج السرطان

يوم غير مريح لك، ولكن حاول أن تتأقلم مع الأمور.

برج الأسد

انتبه للأصدقاء والمقربين، قد يحدث لك مشكلة متعلقة بشخص قريب منك.

برج العذراء

تحدث لك أمورًا داخل منزلك، تدخل السرور عليك، وتجعلك ترغب في قضاء وقت أكثر به.

برج الميزان

تتمتع بحالة جيدة من الاستقرار الاجتماعي، حاول استغلاله جيدًا.

برج العقرب

لا تتفاجئ اليوم بعدم وجود إحساس بالمشاعر العاطفية والرومانسية تجاه شريكك.

برج القوس

اليوم جيد لك على المستوى العاطفي، فإذا كنت ترغب في تقديم هدية لشريكك أو شيئًا رومانسيًا فافعله اليوم.

برج الجدي

قد تمر بفترة صعبة الأيام المقبلة، لا تقلق فقط كن مستعدًا لأي أمر طاريء.

برج الدلو

حاول أن تصلح ما قد أفسدته مسبقًا، وأن تصحح مواقفك وآرائك تجاه بعض الأمور.

برج الحوت

حاول أن تستغل طاقاتك في أمور مفيدة لك.