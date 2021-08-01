تراند الفن: نائب رئيس جنوب السودان: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى عالٍ جدا

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت عرب وعالم 9 زيارة
جوبا – (أ ش أ):
قال نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيجا، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان وصلت إلى مستوى عالي جدا.
وأضاف إيجا – في تصريحات لفضائية (إكستر انيوز) الإخبارية اليوم /السبت/ – “اتفقنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونحن مستعدون لشراكة اقتصادية مع مصر في مختلف المجالات”.
وأشار إلى بدء معرض دولي في العاصمة (جوبا) للمنتجات المصرية على أن يعقد بشكل سنوى.
ويعتبر جيمس واني إيجا واحدا من بين الأباء المؤسسين لجنوب السودان وثاني شخص يتولى هذا المنصب وأول رئيس للبرلمان في بلاده.. وهو من أسهم في الاتفاقات التي أوقفت النزاع داخل السودان، كما أسهم في صناعة السلام بجنوب السودان عقب الاستقلال ووقف القتال الداخلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.