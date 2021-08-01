تراند الفن: أشرف عبد الباقي يطرح بوستر مسرحية “شمسية وأربع كراسي”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة: روج الفنان أشرف عبد الباقي لمسرحية “شمسية وأربع كراسي”، المقرر عرضها 5 أغسطس المقبل على مسرح الساحل الشمالي. ونشر “عبد الباقي” بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّق: “مستنيكم ابتداءً من 5 أغسطس على مسرح الساحل في مسرحية شمسية وأربع كراسي، تأليف كريم سامي ومحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي”. ويبدأ فريق عمل مسرحية “شمسية وأربع كراسي” أول عرض، يوم الخميس المقبل 5 أغسطس، بالساحل الشمالي، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. المسرحية بطولة أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.



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