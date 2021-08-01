تراند الفن: تصوير جوي لمشروع القطار الكهربائي السريع “العين السخنة /مطروح” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو لتصوير جوي للمسافة من حلوان حتى العين السخنة ضمن اعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع “العين السخنة /العلمين/ مطروح”.

وقالت الوزارة، إن القطار الكهربائي السريع يتميز بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمراني.

وأضافت وزارة النقل، أن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة .

و أشارت الوزارة إلى أنمنظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية او الزراعية المار بها لنقل المنتجات منها او نقل الخامات اليها.