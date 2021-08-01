تراند الفن: منها ترطيب البشرة.. استخدامات غير متوقعة لصفار البيض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتبت- أسماء مرسي

البيض من الأطعمة الأساسية على مائدة الإفطار يوميا، لما له من مذاق رائع، فضلا عن احتوائه على العديد من البروتينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان.

لكن لصفار البيض استخدامات أخرى لا تقتصر على المطبخ فقط، لكن يمكن الاستفادة منه بطرق أخرى، نستعرضها لكم في وفقا لما أورد موقع “ecosalon”.

الحفاظ على صحة الشعر:

كونه غني بالبروتين وبالتالي يساعد في علاج تلف الشعر، من خلال خفق صفار البيض ثم مرريها على شعرك، ودلكها بأصابعك في فروة رأسك، حيث بساعد على معالجة التالف وترطيبه أيضا.

ترطيب البشرة الجافة:

يمكنك أيضا استخدام صفار البيض من خلال وضع طبقة متساوية منه على الوجه والرقبة، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافيء حيث تعمل الدهون الموجودة به على ترطيب البشرة الجافة.

استخدامه كسماد:

يحتوي البيض على الكالسيوم، لذا يمكنك إضافة صفار البيض إلي السماد، إذ تساهم هذه الطريقة على نمو النباتات.

دهان صالح للأكل:

استخدام صفار البيض في دهان المعجنات والكعك، لإضفاء لون طبيعيا على الأطعمة.

التئام الجروح الخفيفة:

ضعي طبقة رقيقة من صفار البيض على الجروح الخفيفة، ستلاحظين أنه سوف يساعد على شفاء والتئام الجروح بسهولة.

التخلص من الرائحة الكريهة للمجوهرات:

يحتوي البيض على الكبريت الذي يساعد على التخلص من لرائحة الكريهة للمجوهرات، عن طريق سلق بيضتين، ثم تفتيت صفار البيض، ووضعه في قاع حاوية المجوهرات، وبعدها ضعي عليه المناديل الورقية، وأغلقي الحاوية واتركيها في درجة حرارة الغرفة لبضعة أيام، ثم اغسلي المجوهرات بالماء والصابون للتخلص من الرائحة الكريهة.

منع انسداد الحوض:

اتركي صفار البيض المخفوق في مصفاة الحوض، إذ تساهم هذه الطريقة على منع أي شيء يمر من خلاله يعمل على انسداد الحوض.