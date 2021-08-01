تراند الفن: نضال الشافعي يحصد جائزة التميز بمهرجان همسة في دورته التاسعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان نضال الشافعي ومنحه جائزة التميز عن مشاركته بمسلسلي “هجمة مرتدة والاختيار 2” في رمضان 2021، وذلك ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة.
وقال فتحي الحصري رئيس المهرجان، إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور ولجنة التحكيم ليحصد نضال الشافعي جائزة التميز.
كما تُكرم إدارة المهرجان المطرب محمد ثروت بجائزة الإبداع تقديرًا لكل ما قدمه خلال مشواره الفني الحافل بالإنجازات والأعمال الناجحة.
جدير بالذكر أن الدورة التاسعة تحمل اسم الفنان القدير صلاح السعدني، وتُقام في شهر سبتمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.