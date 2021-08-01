تراند الفن: نضال الشافعي يحصد جائزة التميز بمهرجان همسة في دورته التاسعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان نضال الشافعي ومنحه جائزة التميز عن مشاركته بمسلسلي “هجمة مرتدة والاختيار 2” في رمضان 2021، وذلك ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة.

وقال فتحي الحصري رئيس المهرجان، إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور ولجنة التحكيم ليحصد نضال الشافعي جائزة التميز.

كما تُكرم إدارة المهرجان المطرب محمد ثروت بجائزة الإبداع تقديرًا لكل ما قدمه خلال مشواره الفني الحافل بالإنجازات والأعمال الناجحة.

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة تحمل اسم الفنان القدير صلاح السعدني، وتُقام في شهر سبتمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.