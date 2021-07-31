نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% عروض أغسطس الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية سوف نعرض لكم في هذا المقال عروض جرير الأسبوعية، وتعتبر مكتبة جرير من بين الأفضل في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، حيث تقدم أقوى الخصومات على المنتجات المختلفة، مثل ألعاب الأطفال والوسائل التعليمية واللوحات والأعمال واللوازم المدرسية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والقرطاسية والكتب العربية وغيرها.

عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% عروض شهر أغسطس

عروض جرير الأسبوعية

خصومات جرير أصبحت مكتبة جرير من المتاجر الإلكترونية الرائدة في المملكة والمنطقة من خلال فروعها، حيث أن بها إمكانية البيع بالتقسيط بطريقة مريحة، دعنا نلقي نظرة على العروض الأسبوعية في مكتبة جرير.

تخفيضات جرير السعودية

عروض جرير اليوم Huawei Mate Pad Pro 12.6، كمبيوتر لوحي WiFi، مقاس 12.6 بوصة، 256 جيجابايت، ثماني النواة، رمادي غير لامع، بسعر 3599 ريال سعودي.

تخفيضات جرير Huawei Mate Pad 11، كمبيوتر لوحي WiFi، مقاس 10.95 بوصة، 128 جيجابايت، ثماني النواة، رمادي غير لامع، بسعر 1849 ريال سعودي .

تنزيلات جرير على كمبيوتر محمول هواوي، 15.6 بوصة، Intel Core i3-10110U (الجيل العاشر)، بطاقة رسوماتIntel UHD ، 256 جيجابايت SSD، بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 2599 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول هواوي، 15.6 بوصة، انتل كور i5-10210U (10 جيل)، معالج رسومات إنتل UHD، سعة 256 جيجابايت SSD، بسعر 2599 ريال سعودي بدلاً من 2899 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم