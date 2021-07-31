تراند الفن: طاهر بعد وداع الأولمبياد: مجرد بداية لفصل ناجح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - كتب- عمر قورة:

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن حزنه بعد وداع أولمبياد طوكيو 2020، موجها الشكر إلى زملائه على العمل الشاق والجماهير على دعم الفريق.

وودع منتخب مصر أولمبياد طوكيو من دور الثمانية بعد الخسارة أمام منتخب البرازيل بهدف نظيف ظهر اليوم السبت، حيث تأهلت مصر من دور المجموعات كوصيف.

وكتب طاهر في منشور عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” باللغة الإنجليزية: “لقد تأثرت بالنتيجة، ولكن أود أن أشكر زملائي في الفريق على كل العمل الشاق الذي تقومون به يوميًا”.

وأضاف: “بالنسبة للجهاز الفني، أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق، لقد خسرنا مباراة اليوم لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير”.

وواصل لاعب النادي الأهلي: “شكرا للجماهير على شغفكم ودعمكم الذي لا يتزعزع، بالتأكيد لم نكن لنفعل ذلك بدونكم”.

وتابع: “لقد عملنا بجد لسنوات عديدة وحظيت بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية، لا يوجد شعور أفضل من ذلك”.

وأتم صاحب الـ24 عاما قائلا: “إلى إخواني، ابقوا رأسكم مرفوعاً واحلموا بأحلام كبيرة، كانت هذه مجرد بداية لفصل جديد ناجح، شكرًا طوكيو”.