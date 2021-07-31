تراند الفن: حماقي ينشر صورا من حفله في الدمام.. ويوجه رسالة للجمهور السعودية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم محمد حماقي، جمهوره ومتابعيه، صورا من حفله مساء أمس الجمعة، ضمن حفلات “صيف الشرقية” بمركز معارض الظهران في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حماقي، الصور عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلّق موجها رسالة للجمهور السعودي: “شكرا لكم لجعلها ليلة تستحق التذكر”.

وطرح النجم محمد حماقي، في أبريل الماضي، كليب “حياتك في صورة” من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم.

كما طرح أيضا في منتصف أبريل الماضي، دعاء “ياللي عالم بينا” كلمات تامر حسين، ألحان وفواصل موسيقية تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.