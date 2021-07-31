تراند الفن: “الجيزة” تكشف حقيقة انهيار عقار مكون من 11 دور على كوبري ترسا بالهرم

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب- أسامة علي:
كشف اللواء علاء بدران، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، حقيقة انهيار عقار أعلى كوبري المريوطية الجديد في شارع ترسا، بمنطقة الهرم، أثناء تنفيذ قرار بإزالة العقار لكونه مخالف.
وأكد بدران لـ”مصراوي” أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدًا أن إزالة أي عقار تتم بمعرفة أجهزة المحافظة، ووفق خطة معدة سلفًا خاصة إذا كان مجاور لكوبري مهم، بالإضافة إلى أن العقار مكوّن من 11 طابقًا وهو ما يؤكد استحالة إزالته دون تخطيط مسبق.
وشدد متحدث المحافظة على أن عملية الإزالة لم تؤثر على حركة المرور، مؤكدًا أن حركة السيارات تسير بشكل طبيعي.
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