تراند الفن: لأول مرة منذ سنوات.. بث مباشر للجزيرة من القاهرة

كتب- مينا غالي:

ظهرت مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، في بث مباشر من وسط القاهرة، خلال نشرة أخبار للقناة مساء اليوم السبت، للمرة الأولى منذ إغلاق مكتب الجزيرة في القاهرة قبل نحو 8 سنوات.

وكانت نشرة السادسة تناقش مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي، عندما قال المذيع عبد القادر عياض: “تنضم إلينا من القاهرة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة”.

وأغلقت الجزيرة مكاتبها في القاهرة أغسطس عام 2013.

ونشرت أبو عاقلة صورتها من القاهرة على حسابها بموقع “تويتر” مع تعليق: “شيرين أبو عاقلة – الجزيرة – القاهرة”.

