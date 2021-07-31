تراند الفن: 5 أسباب تفسر لماذا يقضي الرجال الكثير من الوقت في المرحاض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

غالبًا ما يتذمر الرجال من قضاء النساء الكثير من الوقت في الحمام، ولكن الرجال أيضا أحيانا يستغرفون الكثير من الوقت في المرحاض، فما هو سبب ذلك؟ هذا ما يوضحه موقع “timesofindia”.

1- يستخدمون هواتفهم:

منذ اختراع الهواتف الذكية، ازداد استخدام الهواتف في المرحاض، وكشفت دراسة استقصائية أجريت في عام 2012 أن 75 شخصًا يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء وجودهم في المرحاض، وقال 30 في المائة من الرجال إن استخدام الهاتف في المرحاض كان ضرورة بالنسبة لهم، لذا، إذا لاحظت أن رجلك يلتقط الهاتف المحمول قبل التوجه إلى الحمام، فاعلم جيدًا أنه سيستغرق وقتًا أطول مما تريد.

2- الحلاقة:

نعم، يحتاج الرجال أيضًا إلى بعض الوقت أثناء الحلاقة، وذلك لأن تهذيب اللحية يستغرق وقتًا، سواء تم ذلك باستخدام أداة حلاقة إلكترونية أو ماكينة حلاقة عادية.

3-ممارسة الألعاب على الهاتف:

نظرًا لحياتهم المزدحمة في المكتب والمنزل، يجد الرجال أنه من الهدوء ممارسة الألعاب أثناء وجودهم في المرحاض، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تصنيف الألعاب الرقمية وألعاب الفيديو على أنها اضطرابات نفسية، لذا، إذا كان شريكك يقضي الكثير من الوقت في المرحاض يلعب الألعاب، فقد حان الوقت لأخذ الأمر على محمل الجد.

4- الانغماس في حب الذات:

وفقًا لدراسة أجريت في إنجلترا، اعترف رجل واحد من كل 10 رجال أنهم يحبون أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة عندما لا يكون هناك أحد في الجوار.

5- البكاء:

نعم، بالطبع، الرجال يبكون أيضًا ولكن بما أنه لا يُتوقع منهم فعل ذلك، فإنهم يفعلون ذلك مختبئين وبالنسبة لهم فإن أفضل مكان هو المرحاض.

هل هذه ممارسة صحية؟

لا على الاطلاق، ووفقًا لخبراء الصحة، لا ينبغي للمرء أن يقضي أكثر من 10 دقائق في المرحاض، وفي الواقع، كلما قل ذلك كان أفضل.