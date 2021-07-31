تراند الفن: تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في الجمالية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - كتب- محمود سعيد: أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالجمالية. كانت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسابقة تعرفها على (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة البحيرة) من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقيام الأخير بالاتفاق معها على سرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة سكنه. وأضافت أن المتهم سلمها نسخة من مفتاح تلك الشقة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المضبوطات، وباستدعاء المجني عليها تبين أنها (زوجة عم المتهم الأخير)، وتعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة. وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب

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