تراند الفن: القضاء العسكري التونسي يحقق مع نواب موقوفين من حزب “ائتلاف الكرامة”

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة
تونس – (د ب أ)
قال النائب ماهر زيد عن ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني، اليوم السبت إن القضاء العسكري أمر بإيقافه مع نواب آخرين من الحزب للتحقيق معهم في أحداث تخص تورطهم في مناوشات مع قوات الأمن في مطار قرطاج الدولي قبل أشهر.
وظهر النائب في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل يعلن إيقافه مع النائبين المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان، وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس.
وقال المحامي ملاك بن عمر “تم فتح تحقيق مواز في المحكمة العسكرية مع التوسع في المتهمين ومن بينهم النائب ماهر زيد الذي سلم نفسه منذ قليل”.
وائتلاف الكرامة من أشد المناوئين للرئيس قيس سعيد وهو يعارض بشدة إعلانه التدابير الاستثنائية وقراره تجميد اختصاصات البرلمان.
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