تراند الفن: 3 وزارات تستعرض غداً مستجدات كورونا واشتراط التحصين لدخول المنشآت

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - أعلنت وزارة الصحة ، عن المتحدثين غدا بمؤتمر الوزارة الأسبوعي ، حيث سيضم المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ومتحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين ومتحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن المؤتمر سوف يتناول آخر مستجدات فيروس كورونا ، كما سيناقش الأوضاع العالمية للفيروس والمؤشرات الوبائية و مستجدات اللقاحات، كما سيتم تلقى الاستفسارات الشائعة مؤخراً، والاحصائيات والخدمات الصحية.

كما سيعلن متحدث وزارة الداخلية عن آخر إحصائية بالمخالفات للإجراءات الاحترازية ، فيما سيتناول متحدث وزارة التجارة اشتراط التحصين لدخول المنشآت الاقتصادية والتجارية و الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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