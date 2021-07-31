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تراند الفن: درجة حرارة غير معتادة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن منطقة البحر المتوسط تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، أعلى من المعدلات الطبيعة لهذا الوقت من كل عام.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، أن درجات الحرارة تجاوزت الـ40 درجة على تونس، وجنوب إيطاليا، واليونان، ومصر، وليبيا، وجنوب تركيا حيث أدى هذا الارتفاع إلى اندلاع حرائق غابات تركية.

كاشفة أن هذه الموجة تستمر لمدة أسبوعين كاملين، تبعًا لآخر التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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