تراند الفن: أحمد موسى: “الشناوي منع خروجنا بفضيحة كروية أمام البرازيل”

كتب- محمد خميس:

قال الإعلامي أحمد موسى إن منتخب مصر الأولمبي لعب مباراة ضعيفة أمام البرازيل، مؤكدًا: “محمد الشناوي حارس منتخبنا منع خروجنا بفضيحة كروية، فهو كان رجل المباراة لـ3 مباريات من أصل 4 مبارايات خاضها المنتخب”.

وأضاف “موسى” في خلال تقديمه لبرنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أن تشكيل المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب في مباراة البرازيل كان صعب، موضحًا: “مارحناش على المرمى إلا بتسديدة واحدة”، الهزيمة بهدف ليست أداء مشرفا، مؤكدًا: “كان ممكن يكون عندنا أداء وفريق أفضل ونلعب لعب منتخب مصر اللي متعودين عليه، لكن النهارده محدش شاف منتخبنا”.

وأوضح أن منتخب مصر طوال البطولة لم يظهر فيه سوى محمد الشناوي، حارس المنتخب، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي الونش وأكرم توفيق، متابعًا: “رمضان صبحي كان بيلعب لنفسه مع إنها لعبة جماعية، أداء لا يليق بنا ومكناش رايحين عشان تمثيل مشرف، ولكننا كنا نتمنى يرجعوا بميدالية.. لكن الحمد لله اللي جاي أفضل”.