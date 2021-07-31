تراند الفن: حقيقة إغلاق مركز اللقاح في معهد التدريب الصناعي بالأحساء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 31 يوليو 2021 09:09 مساءً - نفت مصادر مطلعة، وفقا لـ”الإخبارية”، ما يتم تداوله حول إغلاق مركز اللقاح في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، موضحة أنه لا صحة لإغلاق مركز اللقاح في معهد التدريب الصناعي.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 26 مليونًا و745 ألفًا و138 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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